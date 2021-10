Delusione Pescara anche con l’Entella

Ancora una delusione per i biancazzurri di Auteri: una prodezza di Pompetti regala ai pescaresi un pari contro la Virtus Entella (2-2). Una gara, quella giocata al Comunale di Chiavari, che ha rivelato ancora una volta i difetti della formazione biancazzurra, poco lucida in fase di conclusione a fronte di una notevole mole di gioco anche contro i liguri. A questo punto i biancazzurri scivolano nel gruppone della metà classifica di Lega Pro, a ben sette lunghezze dalla Reggiana capolista ormai in fuga. Sabato 16 ottobre (17:30) arriva all’Adriatico la Fermana e, manco a dirlo, l’obbligo é quello dei tre punti.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2) - 1 Paroni, 3 Barlocco, 7 Dessena, 8 Capello, 10 Schenetti, 21 Coppolaro, 23 Paolucci, 26 Silvestre, 28 Rada, 31 Di Cosimo, 32 Lescano. A disp.: 24 Borra, 5 Bruno, 6 Alessio, 9 Magrassi, 14 Lipani, 17 Karic, 20 Morosini, 27 Cicconi, 30 Macca, 33 Merkaj, 34 Maezzi. All. Volpe

PESCARA (3-4-3) - 22 Sorrentino, 23 Cancellotti, 28 Ingrosso, 5 Illanes; 13 Zappella, 8 Memushaj, 21 Pompetti, 29 Nzita; 7 D'Ursi, 30 De Marchi, 97 Clemenza. A disp.: 1 Radaelli, 3 Rasi, 9 Ferrari, 10 Marilungo, 11 Galano, 17 Rauti, 24 Bocic, 27 Veroli, 38 Frascatore, 79 Sanogo. All. Auteri

Reti: De Marchi 25’ pt, Lescano 37' pt, Schenetti 17' st, Pompetti 27' st

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti

Espulsi: Barlocco 43' st