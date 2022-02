Finale ad occhiali allo Stadio Cornacchia

Il finale ad occhiali di lunedì sera allo stadio Cornacchia potrebbe indurre a pensare che il Pescara sia sceso in campo timido ed insicuro, ma non è così. I biancoazzurri ce l'hanno messa tutta nel tentativo di scavalcare in classifica l'Entella, ma non ce l'hanno fatta e guadagnano solo un punticino e si portano in quinta posizione a quota 43 in classifica. Anche se il Pescara non è riuscuto a battere l'Entella nello stadio Cornacchia, non si può dire che abbia demeritato. Anzi, rispetto alla gara contro il Reggio Emilia, la compagine guidata da Autieri, è nettamente migliorata grazie anche al diverso assetto messo in campo dal tecnico del Pescara. I biancoazzurri hanno avuto anche sfortuna quando con Pontisso ha colpito un palo nel primo tempo, ma hanno anche sprecato diverse occasioni da gol. I liguri hanno disputato una buona gara e, grazie anche alle parate dell'estremo difensore Borra il migliore in campo, si portano al quarto posto vicino alla zona playoff.