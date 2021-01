Covid: chiuse alcune scuole a Pescara e Chieti

A Pescara chiudono le scuole medie Rossetti e Benedetto Croce e tutto il Comprensivo 3, da domani 1 febbraio e fino al 14. Lo comunica il vice sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli. Il sindaco Carlo Masci nel pomeriggio di oggi firmerà l'ordinanza, dopo la richiesta dei rispettivi dirigenti scolastici e sentito il parere favorevole della ASL competente. La decisione è stata presa in seguito all'incremento di casi di Covid proprio all'interno dei vari contesti scolastici: tutti gli studenti saranno in Didattica a Distanza.

Dad anche per il 'Convitto Nazionale G.B. Vico' di Chieti, così come comunica la dirigente Paola Di Renzo. "Si comunica che in ottemperanza alla nota della Direzione Regionale Abruzzo avente per oggetto “Riapertura delle Scuole di ogni ordine e grado nella Regione Abruzzo. Indicazioni per la definizione di “caso” e per la gestione di alunni/operatori scolastici con sospetta o accertata infezione da SARS – CoV-2”, si comunica che, come previsto dal punto 5 della suddetta nota, “sulla base del principio di precauzione richiesto in fase emergenziale”, è disposta l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutte le classi del liceo artistico nella giornata del 29 gennaio 2021. I docenti effettueranno l’attività didattica in modalità lavoro agile nel rispetto dell’informativa sottoscritta e delle disposizioni di sicurezza impartite. I collaboratori scolastici si atterranno agli ordini di servizio impartiti dal DSGA con successiva e separata comunicazione".