BILLY GRAHAM, IL PAPA DEI PROTESTANTI AMERICANI. Era nato in un villaggio nelle montagne della Carolina del Nord. Figlio di agricoltori protestanti, Billy Graham a nove anni decise di "abbracciare" Gesu' e comincio' a fare piccole prediche in casa. Sua madre l'ascoltava, entusiasta. Suo padre lo incitava a parlare di meno ed aiutarlo nei campi. Ma il destino era segnato. Long Billy (alto quasi due metri) avrebbe predicato la parola di Gesu' Cristo. Negli anni e' stato seguito da milioni di americani, nelle chiese del Sud, nei campi sportivi affollati, dappertutto. Graham diventava ogni giorno di piu' il "vero" protestante statunitense, di chiara origine anglosassone. Di tanto in tanto Billy usciva dai binari e diceva cose sgradite dei cattolici. Nessuna meraviglia: i protestanti non possono vedere i cattolici. Non hanno mai spiegato il perche'. L'importante era di tenere viva la fede della Chiesa anglicana, contraria da sempfre al Vaticano e al Papa. In America i protestanti hanno sempre avuto la maggioranza numerica sulle diverse religioni che operano in questa nazione. Conviene forse tornare indietro a quel re inglese che voleva divorziare da sua moglie ma il Vaticano gli disse no? Non puoi. Non l'hanno mai dimenticato. E Billy Graham ha saputo sempre mettere in evidenza la volonta' dei protestanti (che appunto protestano) di stare lontani dal "potere" di Roma. Ecco spiegato il perche' milioni di americani hanno sepolto il 99enne predicatore osannandolo come il Cristo sulla terra. Ed ecco il motivo di tanto ardore: i protestanti di questa nazione hanno sempre odiato ed invidiato al tempo stesso il Vaticano e il Papa. Cosi hanno trovato il "loro" papa in Billy Graham. Le strane forze della religione.

Benny Manocchia