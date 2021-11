Zona Mercato: locali chiusi a mezzanotte fini a giovedì. Nel week end ‘stop’ alle 01:30

L'area di Piazza Muzii e vie limitrofe, l’area del Centro Storico e il lungomare di Pescara si caratterizzano per la presenza di un notevole numero di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento misto. Poichè sopratutto nelle ore serali e notturne, sono possibili problemi di ordine e sicurezza pubblica, la cosiddetta “Movida” che si concentra nelle citate zone, deve essere disciplinata. Si rende pertanto necesario adottare misure per la protezione della salute delle persone al fine di consentire anche il riposo notturno ai cittadini. Considerando anche i diritti dei numersi esercizi commerciali, in dette zone, a svolgere la propria attività, che comunque resta subordinata all'interesse primario della salute pubblica, il Sindaco di Pescara, ha disposto gli orari di apertura e di chiusura a partire dall'1 novembre fino al 14 novembre 2021. Le attività in possesso delle autorizzazioni relative possono rimanere aperte all’interno delle seguenti fasce orarie:



TIPOLOGIA ZONA FASCIA ORARIA. Attività in possesso delle autorizzazioni ex art.68 e 80 TULPS per l’intrattenimento danzante, inclusi gli stabilimenti balneari.

Zona limitrofa a Piazza Muzii: Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis. Dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 00:00 del giorno successivo; venerdì e sabato: dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo.

Nelle altre zone della Città le attività in possesso delle autorizzazioni ex art.68 e 80 TULPS per l’intrattenimento danzante, inclusi gli stabilimenti balneari: nelle giornate del sabato e nei giorni prefestivi: dalle ore 06:00 alle ore 04:00 del giorno successivo; In un altro giorno della settimana a scelta dell’esercente: dalle ore 06:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, previa comunicazione, a mezzo pec, con almeno 48 ore di preavviso al Comando di Polizia Municipale e al SUAP del Comune. Tutti gli altri giorni dalle ore 06:00 alle ore 02.00 del giorno successivo;

Attività in possesso di autorizzazione temporanea, in deroga ai limiti massimi di immissione sonora per attività temporanee di intrattenimento danzante e spettacoli all’aperto.



Tutta la città: per un massimo di 4 ore, e comunque non oltre le h 24.00

È fatto obbligo all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio; di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altrimezzi idonei di informazione; di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;a tutti i titolari e/o gestori delle attività di cui al presente provvedimento.