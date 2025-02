Vita Indipendente, dopo la ‘battaglia’ finanziate tutte le domande

Sono state finanziate, per il terzo anno consecutivo, tutte le istanze presentate per il progetto Vita Indipendente. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, a seguito della pubblicazione del provvedimento che sancisce lo scorrimento della graduatoria “fino all’ultima istanza” dell’avviso Vita Indipendente, riservato a persone con disabilità che vogliono intraprendere un’attività in grado di migliorare la qualità della loro vita.

“E’ un risultato importante – esordisce l’assessore Santangelo – che certifica l’impegno che il sottoscritto e la Giunta regionale hanno preso alle fine dello scorso anno con i tanti potenziali beneficiari che hanno denunciato come la ristrettezza dei fondi messi a disposizioni poteva creare pericolose disparità. Da un lato la Giunta ha riconosciuto il fondamento delle richieste e dall’altro si è immediatamente mossa per trovare le risorse necessarie che sono state allocate in sede di discussione del bilancio annuale”.

Dati alla mano, per il 2024 il progetto Vita Indipendente finanzierà tutte le istanze presentate che ammontano a 655. In prima battura sono state finanziate 101 istanze con un impegno finanziario di 850 mila euro; successivamente, a seguito dell’intervento disposto in sede di approvazione di bilancio, alla voce “Vita Indipendente” sono state allocate risorse aggiuntive per 4,8 milioni di euro. Da qui lo scorrimento della graduatoria che ha permesso di finanziare ulteriori 554 istanze fino alla chiusura della graduatoria stessa.

Ricordiamo, infine, la grande battaglia di civiltà condotta dal Cavalier Claudio Ferrante, l’associazione Carrozzine Determinate e CGIL Abruzzo Molise che hanno prodotto questo risultato storico.