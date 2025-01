Contributi per la “Vita Indipendente”. Domande entro il 31 gennaio

La recente battaglia contro la Regione Abruzzo sul finanziamento dei fondi per i progetti “vita indipendente” destinati a persone con disabilità è stata portata avanti dalla Cgil Abruzzo e Molise, con il suo ufficio per le politiche sulla disabilità e dall’Associazione Carrozzine Determinate. L’esito finale è stato un risultato davvero importante: saranno soddisfatti tutti i 680 progetti attraverso un finanziamento complessivo di circa 6.000.000 di euro per il 2024.

“Questa lotta durissima per garantire l’autodeterminazione per tantissime persone con disabilità ha prodotto una vittoria storica – dichiara Claudio Ferrante, Responsabile Politiche per la Disabilità della Cgil - non solo ottenuta per gli anni 2022, 2023 e adesso anche per il 2024, ma La CGIL aveva chiesto ed ottenuto di rendere strutturale la programmazione per la Vita Indipendente. L’Ente Regione, inoltre, attraverso fondi europei, garantirà 25.000.000 circa per i prossimi 4 anni”.

La Legge Regione Abruzzo 23 novembre 2012 n. 57 “Interventi Regionali per la Vita Indipendente” e successive modifiche ed integrazioni, prevede che possono presentare istanza, entro e non oltre il 31 gennaio 2025, tutti i cittadini con grave disabilità (art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992) di età superiore ai 18 anni (fino ai 67 anni non c’è limite di Isee, dai 67 anni di età con Isee con socio sanitario non superiore a 20.000 Euro).



Per informazioni e per tutto il supporto necessario per la presentazione della domanda, è possibile contattare l’Ufficio Politiche per la disabilita della Cgil il mercoledì e il venerdì dalle ore 15,30 alle 18,30, al numero 335-309534, oppure si può inoltrare una mail a c.ferrante@cgilabruzzomolise.it 65126 Pescara – via B. C