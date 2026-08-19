Villa Celiera, entro dicembre pronta la nuova area camper

Villa Celiera avrà entro la fine dell’anno una nuova area camper con 50 piazzole, realizzata grazie a un finanziamento di 180mila euro del ministero del Turismo. I lavori sono già iniziati e la struttura sarà completata entro dicembre, con l’obiettivo di renderla operativa per la prossima stagione. La gestione sarà affidata per dieci anni alla società specializzata Parcheggio 5.



L’area sarà dotata di allacci per acqua ed energia elettrica, rete wi-fi, infopoint e colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici. Sono previsti inoltre illuminazione, recinzione e accessi regolamentati da una sbarra, mentre il pagamento della sosta avverrà attraverso un’applicazione. La società incaricata della gestione prevede anche di integrare il progetto con la realizzazione di servizi igienici per i camperisti. Accanto alle nuove piazzole si trova un locale bar-ristorante attualmente inutilizzato, che secondo l’amministrazione potrebbe beneficiare dell’arrivo dei visitatori.



Il progetto punta a rafforzare l’offerta turistica legata al comprensorio del Voltigno, allo sci di fondo, alle ciaspolate, al trekking e all’enogastronomia. L’iniziativa è stata accolta positivamente anche dall’associazione “Camper Caravan Abruzzo”.



Il sindaco Domenico Vespa ha sottolineato il valore dell’intervento per lo sviluppo turistico del territorio, ringraziando l’ufficio tecnico comunale coordinato dall’ingegner Piero Antonacci e l’amministrazione per il lavoro svolto.