Vicenda viadotti: Toto assolto anche dal Tribunale di Teramo

Anche il Tribunale di Teramo ha assolto i vertici della TOTO HOLDING S.p.a. e la controllata AUTOSTRADA dei PARCHI S.p.a., dopo che il Tribunale de L’Aquila l’8 marzo scorso ha assolto con formula piena Strada dei Parchi, e "perché il fatto non sussiste". Gli imputati dovevano rispondere a vario titolo di attentato alla sicurezza dei trasporti, inadempimento e frode nelle forniture pubbliche, ma nessuna di queste accuse, nel corso del processo con rito abbreviato è stata dimostrata, per cui il Giudice Lorenzo Prudenzano ha emesso la sentenza con l’assoluzione con formula piena. Per la Procura teramana l’autostrada dei Parchi non avrebbe effettuato "adeguate manutenzioni" su ponti e viadotti del territorio teramano delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25 di cui Autostrada dei parchi quando era ancora concessionaria fino alla revoca del 7 luglio scorso, disposta dall’ex Governo Draghi.



Ora, nella trattativa con il Governo, dopo la doppia assoluzione, si rafforza la posizione del Gruppo Toto la cui richiesta di risarcimento è di circa 2,6 miliardi di Euro. In alternativa, la Holding dell’imprenditore teatino, avrebbe richiesto il ripristino della concessione. Proposta questa considerata inaccettabile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che invece vorrebbe cavarsela con meno di 2 miliardi di Euro. In ogni caso esiste sempre il rischio dell’apertura di un procedimento per danno erariale.