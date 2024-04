Viadotti a rischio. Cadono le accuse ai dirigenti di “Strada dei Parchi”

Sono stati assolti con formula piena perché “il fatto non sussiste” i vertici della società “Strada dei Parchi” appartenente al Gruppo Toto coinvolti nella vicenda della mancata manutenzione dei viadotti sulle autostrade A24 e A25. Una sentenza, quella di ieri emessa dal Gup di Pescara Francesco Marino, che si allinea dunque con i due verdetti dei tribunali dell’Aquila e Teramo che avevano reintegrato il gestore delle concessioni revocate delle due autostrade che collegano l’Abruzzo alla capitale d’Italia. Piena soddisfazione per questo risultato è stata espressa dai manager dell’azienda che, come noto, è stata reintegrata lo scorso mese di gennaio del diritto ad esercitare la concessione oltre ad un cospicuo risarcimento del danno (si parla di una cifra superiore al miliardo di euro).