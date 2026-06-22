Frase del giorno

22 Giu, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Vicenda sorelline scomparse. Tre arresti

Vicenda sorelline scomparse. Tre arresti

Arrestata la madre, il compagno e il nonno delle di Sarah e Alysia con l'accusa di sequestro di persona in concorso. I dettagli nell'articolo

Vicenda sorelline scomparse. Tre arresti

Come prevedibile ci sono stati degli sviluppi giudiziari nel caso delle sorelline scomparse dalla casa famigli di Civitella Alfedena. La mamma, il suo compagno e il nonno di Sarah e Alysia, rispettivamente 12 e 16 anni,  ritrovate ieri sera a Formia, a quindici giorni dalla loro scomparsa, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso.

La donna, è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze, sono in quello di Sulmona.

E' indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento di Formia sono state ritrovate le due sorelle. Secondo quanto si apprende la donna sarebbe una lontana parente della madre delle ragazze, ma si è dichiarata estranea al fatti.

Sempre da quanto è trapelato dagli investigatori le due ragazze, non appena hanno visto i carabinieri, non hanno fatto salti di gioia.

 

Ovviamente seguiremo questo caso che ha tenuto in ansia l'Italia intera. 

Tags: Sorelle scomparse Sequestro di persona Madre Compagno Nonno

Vedi anche

Rintracciate le due sorelline scomparse
Cronaca

Rintracciate le due sorelline scomparse

21 Giu, 2026
Condanna all’ergastolo per il matricidio
Cronaca

Condanna all’ergastolo per il matricidio

01 Ott, 2024
Sequestro di persona, rapina, ricettazione e spaccio. Sette arresti a L'Aquila
Cronaca

Sequestro di persona, rapina, ricettazione e spaccio. Sette arresti a L'Aquila

25 Mag, 2019
Sequestro di persona, rapina, lesioni e spaccio. Arrestati a Rancitelli due giovani teatini
Cronaca

Sequestro di persona, rapina, lesioni e spaccio. Arrestati a Rancitelli due giovani teatini

08 Ago, 2016
Sequestro di persona, bulgaro arrestato a L'Aquila
Cronaca

Sequestro di persona, bulgaro arrestato a L'Aquila

17 Dic, 2014
Sequestra persona a scopo di estorsione: arrestato bulgaro
Cronaca

Sequestra persona a scopo di estorsione: arrestato bulgaro

17 Dic, 2014
Lanciano. Arrestato il giovane che per mesi ha terrorizzato la città
Cronaca

Lanciano. Arrestato il giovane che per mesi ha terrorizzato la città

11 Mar, 2014
Minore violento picchiò per denaro madre e sorelle
Cronaca

Minore violento picchiò per denaro madre e sorelle

30 Gen, 2014
Solo 19 anni, finisce in carcere
Cronaca

Solo 19 anni, finisce in carcere

14 Giu, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661