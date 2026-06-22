Vicenda sorelline scomparse. Tre arresti

Come prevedibile ci sono stati degli sviluppi giudiziari nel caso delle sorelline scomparse dalla casa famigli di Civitella Alfedena. La mamma, il suo compagno e il nonno di Sarah e Alysia, rispettivamente 12 e 16 anni, ritrovate ieri sera a Formia, a quindici giorni dalla loro scomparsa, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso.

La donna, è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze, sono in quello di Sulmona.

E' indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento di Formia sono state ritrovate le due sorelle. Secondo quanto si apprende la donna sarebbe una lontana parente della madre delle ragazze, ma si è dichiarata estranea al fatti.

Sempre da quanto è trapelato dagli investigatori le due ragazze, non appena hanno visto i carabinieri, non hanno fatto salti di gioia.

Ovviamente seguiremo questo caso che ha tenuto in ansia l'Italia intera.