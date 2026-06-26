“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Caso sorelline scomparse, esce dal carcere la madre di Alisya e Sarah
Obbligo di dimora per la donna, il compagno e il nonno delle ragazzine fuggite da una comunità di Civitella Alfedena
Obbligo di dimora nel comune di residenza con la firma due volte al giorno nella più vicina stazione dei carabinieri. Questo il provvedimento d Gip del Tribunale di Sulmona dopo 5 ore circa di interrogatorio di garanzia, svoltosi ieri mattina, dei tre finiti in carcere per la vicenda delle due sorelline scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena e ritrovate dopo due settimane a Formia. Dinnanzi al Gip, per rispondere a molte delle domande rimaste sospese intorno alla scomparsa di Sarah e Alisya, la mamma, il compagno della donna e il nonno delle ragazzine,