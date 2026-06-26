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Caso sorelline scomparse, esce dal carcere la madre di Alisya e Sarah

Obbligo di dimora per la donna, il compagno e il nonno delle ragazzine fuggite da una comunità di Civitella Alfedena

Caso sorelline scomparse, esce dal carcere la madre di Alisya e Sarah

Obbligo di dimora nel comune di residenza con la firma due volte al giorno nella più vicina stazione dei carabinieri. Questo il provvedimento d Gip del Tribunale di Sulmona dopo 5 ore circa di interrogatorio di garanzia, svoltosi ieri mattina, dei tre finiti in carcere per la vicenda delle due sorelline scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena e ritrovate dopo due settimane a Formia. Dinnanzi al Gip, per rispondere a molte delle domande rimaste sospese intorno alla scomparsa di Sarah e Alisya, la mamma, il compagno della donna e il nonno delle ragazzine,

Tags: Sorelline scomparse Comunità Madre Civitella alfedena Notizie

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