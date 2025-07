Via libera alla fusione tra Arap e CSI

“Con l'approvazione del progetto di legge che avvia la fusione tra l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’area Pescara-Chieti (CSI CH-PE), la Regione Abruzzo compie un passo importante verso una nuova organizzazione delle aree industriali, basata su efficienza, semplificazione e capacità di attrarre investimenti". Così Vincenzo D'Incecco, presidente della Prima Commissione “Bilancio, Affari generali e Istituzionali” del Consiglio regionale, al termine della seduta straordinaria congiunta con la Terza Commissione, che ha espresso parere favorevole al provvedimento. “Le Commissioni - spiega D’Incecco - hanno lavorato per migliorare la proposta legislativa originaria, adeguando il nuovo assetto alle esigenze del territorio e del sistema produttivo regionale. La riforma, che adesso approderà in Consiglio, è il risultato di un lavoro di squadra. Nel corso delle sedute, sono stati ascoltati tutti i soggetti coinvolti: il commissario e i sub commissari dell'Arap, il commissario del Csi, gli enti locali, i sindacati, le associazioni. C'è stata grande collaborazione da parte dell'assessore Magnacca, che ha fornito un importante contributo. Un ringraziamento va inoltre agli uffici per il supporto tecnico e l'impegno profuso. Con questa legge - sottolinea - si pone fine a una lunga fase di incertezza per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Pescara-Chieti, in liquidazione dal 2011, e si apre una prospettiva chiara per tutte le realtà coinvolte. L'Abruzzo ha bisogno di strutture snelle, moderne e operative, capaci di affiancare concretamente il tessuto imprenditoriale e rendere il nostro territorio più competitivo. L'Arap - conclude - dovrà essere al servizio della crescita e dello sviluppo economico regionale”