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Via Mameli: quattro denunciati per porto di coltelli e un taglierino

I Carabinieri di Pescara sequestrano tre lame proibite e un taglierino. Tre uomini italiani e una donna romena deferiti in stato di libertà

Via Mameli: quattro denunciati per porto di coltelli e un taglierino

Un controllo mirato nel cuore di Pescara si è concluso con il sequestro di tre coltelli del genere proibito e di un taglierino e con la denuncia in stato di libertà di quattro persone. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara, impegnati nei servizi di vigilanza e prevenzione predisposti sul territorio.

L’episodio risale a martedì, quando una pattuglia dell’Arma ha sottoposto a controllo quattro persone in via Mameli. Si tratta di tre uomini italiani, rispettivamente di 40, 45 e 36 anni, e di una donna di nazionalità romena di 28 anni, domiciliata di fatto a Pescara. L’attenzione dei militari si è concentrata sul gruppo nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio.

Gli accertamenti sono proseguiti con le perquisizioni personali, eseguite nel rispetto delle procedure previste. All’esito delle verifiche, sono stati sequestrati tre coltelli riconducibili alla categoria delle armi o oggetti atti ad offendere e un taglierino: ciascuno dei quattro controllati è risultato avere con sé un oggetto il cui porto in luogo pubblico non era giustificato.

Le lame sono state immediatamente sequestrate e poste sotto custodia presso il reparto procedente. Per i quattro è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, con l’ipotesi di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, fatta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.

 

Tags: Via mameli Pescara Coltelli Controlli Carabinieri

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