Frase del giorno

24 Dic, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Controlli nel Pescarese: tre lavoratori in nero scoperti dai...

Controlli nel Pescarese: tre lavoratori in nero scoperti dai Carabinieri del NIL

Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro hanno scoperto irregolarità in due attività di ristorazione e commercio. Sanzioni per 14mila euro e una sospensione

Controlli nel Pescarese: tre lavoratori in nero scoperti dai Carabinieri del NIL

Nei giorni scorsi il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pescara ha intensificato i controlli sul territorio nell’ambito delle attività di contrasto all’occupazione irregolare. Al termine delle ispezioni, i militari hanno deferito in stato di libertà due titolari di aziende operanti rispettivamente nei settori della ristorazione e del commercio.

Nel corso delle verifiche sono state esaminate le posizioni di tre lavoratori, risultati tutti impiegati in nero. Per le violazioni accertate sono state contestate ai datori di lavoro sanzioni amministrative per un importo complessivo di 14.200 euro; in uno dei casi è stato inoltre adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Gli ulteriori accertamenti hanno fatto emergere anche irregolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, è stata riscontrata la mancata formazione obbligatoria dei lavoratori, circostanza che ha comportato l’elevazione di ammende per un totale di 3.700 euro.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi e rientrano nell’ordinaria attività dei Carabinieri del NIL, svolta in stretta sinergia con il Comando Provinciale dei Carabinieri e in linea con le direttive dell’Ispettorato Territoriale di Chieti-Pescara, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative giuslavoristiche e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

Tags: Controlli lavoratore nero carabinieri sanzioni

Vedi anche

Carabinieri forestali: il bilancio di un’anno di attività
Cronaca

Carabinieri forestali: il bilancio di un’anno di attività

07 Feb, 2025
Controlli stradali nel Pescarese: 11 persone denunciate
Cronaca

Controlli stradali nel Pescarese: 11 persone denunciate

20 Dic, 2024
Controlli della Finanza negli stabilimenti balneari, scoperti 35 lavoratori in nero
Cronaca

Controlli della Finanza negli stabilimenti balneari, scoperti 35 lavoratori in nero

16 Set, 2022
Musica illegale e lavoratore ‘black’, nei guai locali della movida
Cronaca

Musica illegale e lavoratore ‘black’, nei guai locali della movida

27 Lug, 2022
Prendeva il Reddito di Cittadinanza ma arrotondava lavorando 'in nero'. Denunciato
Cronaca

Prendeva il Reddito di Cittadinanza ma arrotondava lavorando 'in nero'. Denunciato

17 Feb, 2020
Carabinieri N.A.S. (Nucleo Anti Sofisticazioni) scatenati: sequestrati 270 Kg di alimenti
Cronaca

Carabinieri N.A.S. (Nucleo Anti Sofisticazioni) scatenati: sequestrati 270 Kg di alimenti

27 Ago, 2019
Nas in una struttura ricettiva teramana: sequestri e sanzioni
Cronaca

Nas in una struttura ricettiva teramana: sequestri e sanzioni

07 Set, 2016
Controlli dei carabinieri a Chieti Scalo, arrestati due spacciatori
Cronaca

Controlli dei carabinieri a Chieti Scalo, arrestati due spacciatori

24 Feb, 2015
Vende una birra a un minorenne, sanzionato dai Carabinieri
Cronaca

Vende una birra a un minorenne, sanzionato dai Carabinieri

06 Ott, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661