Girava in auto con quattro coltelli. Denunciato pescarese

La Polizia di Stato ha denunciato un 48enne, per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Nella primo pomeriggio di ieri, durante il normale servizio di controllo del territorio, gli agenti di una pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine hanno proceduto, in via Lago di Capestrano, al controllo di un uomo a bordo di un’autovettura. Nel corso dell’identificazione, i poliziotti hanno notato l’atteggiamento nervoso del conducente che è risultato insofferente al controllo. E’ scattata così la perquisizione personale e del mezzo in seguito alla quale, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato quattro coltelli da cucina custoditi nel portaoggetti della portiera. Il 48enne non è stato in grado di giustificare il possesso di tale materiale e pertanto è stato condottonegli uffici della Questura, dove veniva denunciato in stato di libertà.