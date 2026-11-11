"Vi annienteremo": l'email che ha paralizzato le scuole d'Italia

Un'email identica, recapitata nella casella di posta di centinaia di scuole in tutta Italia, ha scatenato il panico e costretto migliaia di studenti e insegnanti a lasciare gli edifici. Il messaggio, dai toni apocalittici, è arrivato in un arco di tempo ristretto, trasformando una normale mattinata scolastica in una maxi-operazione di sicurezza che ha coinvolto Polizia e Carabinieri da nord a sud del Paese.

Il testo della mail, visionato e diffuso dalle autorità scolastiche, è di una violenza inaudita. Il mittente si presenta come "Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan" e non lascia spazio a interpretazioni: "Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi" . La minaccia prosegue con dettagli agghiaccianti: un ordigno esplosivo con innesco a distanza sarebbe stato lasciato in un sacchetto di plastica all'interno degli edifici, posizionato in modo tale che l'onda d'urto si propaghi ovunque, riducendo le vittime a "ossa e una poltiglia sanguinolenta". Non solo: il messaggio annunciava anche il piazzamento di una bomba nel motore dell'auto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con l'intento dichiarato di "finire i sopravvissuti a coltellate".

Le segnalazioni sono fioccate da ogni regione. A Roma, tra gli istituti evacuati, figurano il Giovanni Cagliero al Tuscolano, il Gullace e il Giulio Cesare, con gli studenti trasferiti in aree sicure come Villa Lais. Situazioni analoghe si sono registrate a Milano e Legnano, dove i Vigili del Fuoco hanno effettuato verifiche nei plessi Bernocchi e Manzoni, e ancora in Sardegna, a Cagliari e Iglesias, oltre che in Basilicata a Potenza. Il Ministero dell'Istruzione ha confermato che le scuole coinvolte sono state circa 300, un numero destinato a salire con il proseguire delle segnalazioni .

Dietro l'assurdità del nome "Misoginistan" e la rivendicazione di un inesistente gruppo armato, le forze dell'ordine stanno lavorando per risalire agli autori materiali dell'invio massivo. Gli esperti di cybersicurezza non escludono che si tratti di un attacco di tipo "spoofing", ovvero l'invio di messaggi da indirizzi contraffatti per rendere più difficile la tracciabilità. La contemporaneità degli invii e la ripetitività del testo suggeriscono l'uso di strumenti automatizzati per colpire il maggior numero possibile di obiettivi in pochi istanti, sfruttando la vulnerabilità dei sistemi di posta elettronica degli istituti scolastici.

Nonostante la gravità delle minacce, tutte le verifiche effettuate dagli artificieri e dalle unità cinofile hanno dato esito negativo. Nessun ordigno è stato trovato nelle scuole evacuate, così come nessuna bomba è stata rinvenuta nei pressi dell'auto della Presidente del Consiglio. L'allarme, tuttavia, ha sortito l'effetto di generare caos e paura, mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi e la tenuta psicologica di famiglie e personale scolastico. La dirigente di uno degli istituti romani coinvolti ha commentato con amarezza: "Non si possono spaventare così le persone e creare disservizi così gravi. Hanno creato un caos terribile" .

Mentre la Polizia Postale continua a scavare nei log di sistema per identificare il mittente, la vicenda solleva interrogativi preoccupanti sulla facilità con cui è possibile paralizzare un servizio pubblico essenziale come la scuola attraverso un semplice, quanto falso, messaggio di posta elettronica.