Falsi allarmi bomba nelle scuole: l'attacco hacker che paralizza l'Italia

Una mattinata di paura e caos quella vissuta oggi in tutta Italia, con epicentro anche la provincia di Pescara. Mail intimidatorie annuncianti la presenza di ordigni esplosivi hanno costretto all'evacuazione decine e decine di plessi scolastici, da nord a sud della penisola, in quella che appare sempre più chiaramente come una azione coordinata di matrice hacker.

Dal Liceo Classico "Gabriele d'Annunzio" di via Venezia al Liceo Scientifico "Galilei" di via Balilla, alla scuola media "Tinozzi" di via Firenze - queste sono solo alcune di cui abbiamo avuto notizia - l'allarme è scattato in almeno due scuole superiori del capoluogo adriatico. Le pattuglie delle forze dell'ordine sono già sui luoghi interessati per le verifiche del caso. Studenti e personale scolastico sono stati fatti uscire dagli edifici e radunati nelle aree di raccolta esterne, in attesa delle procedure di bonifica.

Disagio anche nel territorio spoltorese, dove è in corso dalle prime ore di oggi l'evacuazione dei plessi appartenenti al Circolo Didattico di Spoltore. Alunni, docenti e personale ATA sono stati fatti evacuare ordinatamente e trasferiti nelle aree di raccolta all'esterno, in attesa dell'arrivo dei genitori. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della locale stazione, gli agenti della Polizia Locale di Spoltore e le forze dell'ordine competenti. Presenti anche la sindaca Chiara Trulli e diversi componenti della Giunta comunale, per seguire da vicino l'evolversi della situazione e rassicurare le famiglie.

Quello pescarese non è un caso a sé stante. L'allerta si inserisce in una vasta ondata di minacce informatiche e falsi allarmi che in queste ore sta interessando centinaia di scuole e strutture pubbliche su tutto il territorio nazionale. Un fenomeno su larga scala che ha spinto le autorità a parlare apertamente di guerra ibrida: una strategia di attacco che, accanto ai conflitti tradizionali, utilizza strumenti digitali per seminare panico, testare la capacità di risposta dello Stato e minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Colpire le scuole significa colpire il cuore delle comunità: genitori spaventati, bambini evacuati, lezioni sospese, mezzi di soccorso dirottati. È un attacco a basso costo e ad alto impatto mediatico, che sfrutta la vulnerabilità dei sistemi di posta elettronica degli istituti e la difficoltà oggettiva di verificare in tempi rapidi ogni singola segnalazione. Per ogni mail inviata, scattano protocolli di sicurezza, evacuazioni e interventi delle forze dell'ordine: un moltiplicatore di caos che mette sotto stress l'intero sistema.

Gli inquirenti stanno lavorando per risalire alla fonte delle comunicazioni, analizzando gli header delle mail e i server utilizzati per l'invio. Al momento non risultano ordigni, ma la prudenza impone di trattare ogni segnalazione come reale fino a verifica completata. Le indagini si intrecciano a livello nazionale per capire se dietro l'ondata ci sia un unico soggetto, un gruppo organizzato o un attacco distribuito.

Mentre le scuole riprendono fiato e le famiglie attendono di riabbracciare i propri figli, l'invito delle autorità è alla calma e alla collaborazione: segnalare tempestivamente mail sospette, non diffondere notizie non verificate e attenersi alle indicazioni delle forze dell'ordine. La guerra ibrida si combatte anche così: con la resilienza delle comunità e la prontezza delle istituzioni.

*****Notizia in aggiornamento*****