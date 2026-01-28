Frase del giorno

28 Gen, 2026
Verso la 'nuova' Pescara: le tappe. Ma Spoltore si sfila

Entro il primo settembre dovrà essere concluso l'iter di accorpamento di tutte le funzioni e dei servizi publici, tra cui tributi e gestione rifiuti

Il countdown verso l'unificazione dei tre comuni interessati alla fusione nella 'nuova' Pescara è iniziato: adesso mancano undici mesi ed entro il 31 gennaio 2026 la Regione Abruzzo dovrà attestare l'esito del monitoraggio delle attività svolte finora. Parliamo dell'accorpamento dei servizi pubblici e delle funzioni prima svolte singolarmente ed ora, entro il 31 luglio 2026, mancano solamente l'organizzazione degli uffici, tributi comunali, funzioni trasferite o su delegate dalla Regione ai Comuni. 

Le funzioni fondamentali ancora da associare:

  • organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.
  • organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito comunale, compresi i servizi di trasporto pubblico comunale.
  • pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale.
  • partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale.
  • progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.
  • organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi, edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.
  • polizia municipale e polizia amministrativa locale.

 

Inoltre dovranno essere anche adottati i regolamenti del nuovo comune, di contabilità, di funzionamento del consiglio comunale degli uffici e dei servizi.

Una volta concluso questo iter, e mancano poco più di sei mesi, entro il primo settembre 2026 l'assemblea costitutiva della 'nuova' Pescara dovrà approvare la relazione conclusiva. A quel punto, il 31 gennaio 2026, ci sarà lo scioglimento dei tre consigli comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore e quindi, in primavera 2027, si procederà con le elezioni per le cariche elettive nella 'nuova' Pescara: sindaco ed un esercito di consiglieri comunali e consiglieri municipali.

Nel frattempo dal Comune di Spoltore si annunciano azioni finalizzate a sfilarsi da questa situazione, dal percorso di fusione, chiedendo alla Regione Abruzzo di rinviare la data di scioglimento dei tre comuni, ma non è chiaro in che termini ciò debba essere portato avanti. Domani è previsto un consiglio comunale straordinario e, certamente, ne sapremo di più.

