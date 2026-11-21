"Sono profondamente sconvolto dalla tragica morte di Gianni De Gennaro, un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato". Con queste parole Nazario Pagano, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, ha voluto esprimere il proprio dolore per la scomparsa di una figura che ha segnato la storia recente delle istituzioni italiane.

Nel suo intervento, Pagano ha tracciato un ritratto umano e professionale di De Gennaro, ricordando "la serietà, la dedizione e la competenza con cui ha sempre svolto le proprie funzioni, animato da un profondo senso delle istituzioni e del dovere". Un impegno che lo ha visto ricoprire "incarichi di altissima responsabilità in momenti particolarmente complessi della storia del nostro Paese".

Ma è sul piano politico e morale che arriva il passaggio più duro della dichiarazione: "È stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come purtroppo è accaduto ormai troppe volte". Un'affermazione che richiama la necessità di una riflessione collettiva: "Una vicenda che richiama tutti al dovere di rispettare la dignità delle persone e il principio della presunzione di innocenza, lasciando che sia la giustizia, nelle sedi proprie, ad accertare ogni responsabilità".

In chiusura, il deputato azzurro ha rivolto un pensiero commosso ai familiari: "In questo momento di grande dolore, rivolgo alla moglie, ai figli e al fratello Andrea le mie più sincere e sentite condoglianze, unendomi al cordoglio di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco".