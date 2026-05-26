Amministrative Abruzzo, Pagano: "Centrodestra è forte"

"Le elezioni amministrative confermano la competitività e il radicamento del centrodestra nei territori abruzzesi. Particolarmente significativo il risultato di Chieti, dove Forza Italia si afferma come primo partito fra tutti con il 14%, confermando il proprio ruolo centrale nello scenario politico regionale. Alla vigilia molti osservatori davano per favorita la vittoria del centrosinistra guidato da Legnini e sostenuto da sette liste, ma il voto ha raccontato una realtà diversa, dimostrando la forza e la competitività del nostro candidato nonostante un centrodestra diviso". Questo il commento di Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia.



"Congratulazioni a Donatello Di Prinzio, riconfermato sindaco di Guardiagrele, per un risultato che premia il buon governo e il lavoro svolto negli anni. Ad Avezzano prendiamo atto della riconferma di Giovanni Di Pangrazio, favorita anche dalla divisione del centrodestra e dal forte radicamento della sua esperienza civica. Straordinario infine il risultato in provincia di Teramo, dove il centrodestra conquista quattro Comuni su quattro, premiando amministratori seri, candidati credibili e un importante lavoro di squadra. Complimenti a tutti gli amministratori e candidati che hanno contribuito a questo importante risultato. L’Abruzzo conferma così un quadro politico nel quale il centrodestra, soprattutto quando è unito, resta il principale punto di riferimento per ampi settori dell’elettorato regionale. Forza Italia continuerà a lavorare per rafforzare la propria presenza e consolidare una classe dirigente competente, credibile e vicina ai territori", conclude il senatore pescarese.