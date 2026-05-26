Frase del giorno

26 Mag, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Amministrative Abruzzo, Pagano: "Centrodestra è forte"

Amministrative Abruzzo, Pagano: "Centrodestra è forte"

Il coordinatore regionale di Forza Italia commenta i risultati delle comunali a Chieti, Guardiagrele, Avezzano e in provincia di Teramo

Amministrative Abruzzo, Pagano: "Centrodestra è forte"

"Le elezioni amministrative confermano la competitività e il radicamento del centrodestra nei territori abruzzesi. Particolarmente significativo il risultato di Chieti, dove Forza Italia si afferma come primo partito fra tutti con il 14%, confermando il proprio ruolo centrale nello scenario politico regionale. Alla vigilia molti osservatori davano per favorita la vittoria del centrosinistra guidato da Legnini e sostenuto da sette liste, ma il voto ha raccontato una realtà diversa, dimostrando la forza e la competitività del nostro candidato nonostante un centrodestra diviso". Questo il commento di Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia.

"Congratulazioni a Donatello Di Prinzio, riconfermato sindaco di Guardiagrele, per un risultato che premia il buon governo e il lavoro svolto negli anni. Ad Avezzano prendiamo atto della riconferma di Giovanni Di Pangrazio, favorita anche dalla divisione del centrodestra e dal forte radicamento della sua esperienza civica. Straordinario infine il risultato in provincia di Teramo, dove il centrodestra conquista quattro Comuni su quattro, premiando amministratori seri, candidati credibili e un importante lavoro di squadra. Complimenti a tutti gli amministratori e candidati che hanno contribuito a questo importante risultato. L’Abruzzo conferma così un quadro politico nel quale il centrodestra, soprattutto quando è unito, resta il principale punto di riferimento per ampi settori dell’elettorato regionale. Forza Italia continuerà a lavorare per rafforzare la propria presenza e consolidare una classe dirigente competente, credibile e vicina ai territori", conclude il senatore pescarese.

Tags: Forza Italia Nazario pagano Elezioni Partito Chieti Legnini Avezzano Guardiagrele Provincia di teramo

Vedi anche

I ‘pescaresi’ di Forza Italia in pole position per il Parlamento
Politica

I ‘pescaresi’ di Forza Italia in pole position per il Parlamento

22 Ago, 2022
Referendum, Pagano vs D'Alfonso: "Fa solo la corte a Renzi"
Politica

Referendum, Pagano vs D'Alfonso: "Fa solo la corte a Renzi"

21 Nov, 2016
Nazario rinnova FI con Carlo, Antonella, Daniele e Vincent
Politica

Nazario rinnova FI con Carlo, Antonella, Daniele e Vincent

05 Mag, 2015
Forza Italia Chieti "bollente", Febbo contro Pagano: «Chi candidiamo?»
Politica

Forza Italia Chieti "bollente", Febbo contro Pagano: «Chi candidiamo?»

02 Feb, 2015
Neve Azzurra: Patriciello (FI), "Subito le idee per tornare al Governo"
Politica

Neve Azzurra: Patriciello (FI), "Subito le idee per tornare al Governo"

08 Gen, 2015
Scricchiola Forza Italia, Davide Aracu: «A Pagano dico in bocca lupo»
Politica

Scricchiola Forza Italia, Davide Aracu: «A Pagano dico in bocca lupo»

08 Gen, 2015
Forza Italia tenta il rilancio "politico" con l'idea di Sabatino Aracu
Politica

Forza Italia tenta il rilancio "politico" con l'idea di Sabatino Aracu

05 Gen, 2015
Berlusconi ufficializza la squadra di Forza Italia per l'Abruzzo
Politica

Berlusconi ufficializza la squadra di Forza Italia per l'Abruzzo

21 Mar, 2014
Berlusconi nomina Pagano coordinatore Forza Italia
Politica

Berlusconi nomina Pagano coordinatore Forza Italia

10 Gen, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661