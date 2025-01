Un brutto Pescara battuto a Sassari

Il 2025 inizia nel peggiore dei modi per la truppa di Baldini che si arrende alla Torres. A Sassari finisce 1-0 per i rossoblù grazie alla rete di Varela. Per il Pescara è la seconda sconfitta esterna in questo torneo dopo quella subita a Pesaro nel girone di andata. Campanello d'allarme per i biancazzurri che nelle ultime quattro partite hanno rimediato due pareggi e due sconfitte.

Match spettacolare da subito. Rapidissima la Torres nelle ripartenze: al 5’ il tiro di Fischnaller viene deviato dal portiere, mentre al 19’ la sua incornata su traversone da destra di Zecca finisce sul palo destro. Al 27’ si fa vedere il Pescara: Zaccagno è perfetto nell’uscita per chiudere De Marco. Poco dopo esce Scotto per infortunio dopo uno scontro ed entra Nanni. Al 40esimo arriva il gol che decide il match: accelerata di Varela e rasoterra verso l’angolino opposto che batte imparabilmente Plizzari.

Nella ripresa è ancora la Torres più propositiva: Mastinu sfiora il palo, Fischnaller chiama Plizzari alla respinta e al 69’ il tiro ravvicinato di Varela si stampa sulla traversa. Il Pescara si rende pericoloso all’80’ grazie col tiro di Meazzi che passa vicino al palo destro. Finisce così: con una prova incolore del Pescara che ora rischia di farsi scavalcare in classifica.

"Dobbiamo riconoscere che la Torres nel primo tempo è stata superiore. La gara però è stata compromessa nella prima parte. Ero convinto di vincere oggi qui in Sardegna. Finché la matematica non ci condanna noi dobbiamo pensare positivo e pensare di poter essere promossi in Serie B” le parole di mister Baldini nel post gara.



Torres-Pescara 1-0

40’ Varela (T)

TORRES (3-4-2-1): Zaccagni; Idda (75’ Dametto), Antonelli, Mercadante; Zecca (82’ Fabriani), Brentan, Mastinu (75’ Casini), Guiebre; Varela, Fischnaller (82’ Zambataro); Scotto (31’ Nanni). All. Alfonso Greco



PESCARA (4-3-3): Plizzari; Crialese (64’ Moruzzi), Brosco, Pellacani, Pierozzi (70’ Staver); Squizzato, De Marco (45’ s.t Meazzi), Dagasso; Cangiano, Merola (64’ Ferraris), Bentivegna (45’ s.t Vergani); All. Silvio Baldini



AMMONITI: Brosco, Pierozzi, Moruzzi, Ferraris (P); Idda, Nanni (T)

ESPULSI: Masala (T) 95' dalla panchina

ARBITRO: Andrea Calzavara della sezione di Varese

ASSISTENTI: Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Davide Santarossa di Pordenone

IV UOMO: Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate