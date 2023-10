Pescara sconfitto in casa dalla capolista Torres 1-2

All’Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara il “big” match tra la prima e seconda in classifica in Lega Pro regala emozioni tra Pescara e Torres ma anche una grossa delusione ai tifosi pescaresi. La gara, bellissima, viene decisa in soli quattro minuti del secondo tempo da un doppio vantaggio micidiale di Masala e Ruocco, davvero talentuoso, che però non ha tagliato le gambe ai ragazzi di Zeman. La reazione è stata veemente ed il Pescara ha accorciato le distanze dopo soli due minuti con una bellissima rete di Merola, al secondo gol in campionato. Quindi la super sfortuna: due traverse clamorose di Moruzzi e Cangiano che grifano ancora vendetta. Tra tre giorni il Delfino avrà l’opportunità di risalire in classifica e continuare la ‘caccia’ alla conquista della promozione diretta contro la Recanatese dell’ex Federico Melchiorri.

PESCARA (4-3-3): Plizzari 7; Pierno 6, Brosco 5,5, Mesik 5,5, Moruzzi 6; De Marco 6 (1'st Manu 5,5), Squizzato 6, Tunjov 5,5 (28' st Aloi 5,5); Merola 6,5, Cuppone 5,5 (1'st Tommasini 5,5), Accornero 6 (28'st Cangiano 6,5). All. Zeman 6. A disposizione: Ciocci, Milani, Di Pasquale, Masala M., Vergani, Floriani Mussolini, Mora, Pellacani, Staver, Dagasso, Franchini

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno 6, Fabriani 6, Antonelli 6,5, Dametto 6, Zecca sv (18'pt Masala A. 6,5), Kujabi 6,5, Cester 6,5 (30' st Siniega), Ruocco 7, Mastinu 6,5 (38'st Pinna sv), Scotto 7, Fischnaller 6 (38'st Menabò sv). All. Greco 7. A disposizione: Garau, Sanat, Pelamatti, Mandrelli, Diakite, Verduci, Nuziantini, Goglino.

Marcatori: 13'st Masala A. (T), 18'st Ruocco (T), 20'st Merola (P)

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Giorgio Ermanno Minafra di Roma2. Il quarto ufficiale di gara sarà Adolfo Barrata di Rossano

Note: ammoniti Mastinu, Ruocco, Fischnaller, Masala A.(T), Pierno, Cangiano(P). Spettatori totali 7.146, di cui paganti 5.513, ospiti 75 ed abbonati 1.633. Incasso totale euro 65.524. Recuperi 1'pt e 5'st