“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Ultima seduta del Consiglio Direttivo, da domani Giovanni Cannata Commissario del Parco
Ieri mattina si è riunito per l’ultima volta il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nominato il 13 febbraio 2021
Ieri mattina si è riunito per l’ultima volta il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nominato il 13 febbraio 2021.
La seduta ha rappresentato anche l’occasione per presentare ai Consiglieri il Bilancio Sociale dell’Ente, documento che restituisce in modo organico le attività svolte, i risultati raggiunti e il valore generato dal Parco nel corso degli ultimi anni.
Sempre nella mattinata, il Bilancio Sociale è stato presentato anche al personale dell’Ente. Nelle prossime settimane sarà disponibile in formato cartaceo presso i Centri Visita del Parco e consultabile online sul sito istituzionale.
A partire da domani, Giovanni Cannata, fino ad oggi Presidente del Parco, assumerà ufficialmente l’incarico di Commissario straordinario dell’Ente, garantendo la continuità istituzionale e amministrativa fino alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.
Il decreto di nomina a Commissario straordinario è stato adottato il 10 agosto 2026.
Si apre così una fase di transizione nella quale sarà assicurata la piena continuità delle attività e delle funzioni dell’Ente, in attesa del rinnovo degli organi di governo del Parco.