Ultima seduta del Consiglio Direttivo, da domani Giovanni Cannata Commissario del Parco

Ieri mattina si è riunito per l’ultima volta il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nominato il 13 febbraio 2021.

La seduta ha rappresentato anche l’occasione per presentare ai Consiglieri il Bilancio Sociale dell’Ente, documento che restituisce in modo organico le attività svolte, i risultati raggiunti e il valore generato dal Parco nel corso degli ultimi anni.

Sempre nella mattinata, il Bilancio Sociale è stato presentato anche al personale dell’Ente. Nelle prossime settimane sarà disponibile in formato cartaceo presso i Centri Visita del Parco e consultabile online sul sito istituzionale.

A partire da domani, Giovanni Cannata, fino ad oggi Presidente del Parco, assumerà ufficialmente l’incarico di Commissario straordinario dell’Ente, garantendo la continuità istituzionale e amministrativa fino alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Il decreto di nomina a Commissario straordinario è stato adottato il 10 agosto 2026.

Si apre così una fase di transizione nella quale sarà assicurata la piena continuità delle attività e delle funzioni dell’Ente, in attesa del rinnovo degli organi di governo del Parco.