Tutti gli eletti in Abruzzo. Il confronto con la precedente legislatura

Ufficiali i dati che riguardano i senatori e deputati abruzzesi eletti nella 19esima legislatura. Vediamo nel dettaglio chi entra, chi esce e chi è stato confermato in Parlamento. Da ricordare innanzitutto che rispetto al 2018 c'è stata la riduzione del numero dei parlamentari che ha tolto alla nostra Regione otto rappresentanti: tre senatori e cinque deputati. Ma veniamo ai dati. Balza subito all'occhio, come ovvio, il numero di parlamenti conquistati da Fratelli d'Italia (da 0 a 6). Il M5S passa invece da undici rappresentanti a due. La Lega da tre a uno. Saldo negativo anche per Forza Italia (-2). Invariati i rappresentanti del Partito Democratico (3). Perde un seggio anche Identità e Azione (movimento di centrodestra) che aveva eletto nel 2018 il campano Gaetano Quagliarello. I confermati sono Alberto Bagnai, nel 2018 candidato con la Lega ora invece con Fratelli d'Italia, Luciano D'Alfonso (Partito Democratico) e Nazario Pagano (Forza Italia). Nel 2018 tutti furono eletti al Senato, ora invece passano nell'altro ramo del Parlamento. Confermate alla Camera le deputate grilline Gabriella De Girolamo e Daniela Torto. Conferma anche per l'ascolana Rachele Silvestri, eletta nel 2018 nel collegio Marche 1 con il Movimento 5 Stelle, blindata con un seggio sicuro in Abruzzo con Fratelli d'Italia. I 'debuttanti' invece sono: Guido Quintino Liris, Etelwardo Sigismondi, Michele Fina, Guerino Testa, Stefania Di Padova e il 'paracadutato' Fabio Roscani. Non è di certo una debuttante Giorgia Meloni, leader di FdI pronta a diventare la prima presidente del Consiglio donna in Italia, candidata nel collegio blindato dell'Aquila. A tutti loro auguriamo buon lavoro. In basso il raffronto tra la 18esima e la 19esima legislatura.

Senato 2018

Alberto Bagnai (Lega)

Gianluca Castaldi (M5S)

Luciano D'Alfonso (PD)

Gabriella Di Girolamo (M5s)

Primo Di Nicola (M5S)

Nazario Pagano (FI)

Gaetano Quagliarello (IDeA)

Senato 2022

Guido Quintino Liris (FdI)

Etelwardo Sigismondi (FdI)

Michele Fina (PD)

Gabriella Di Girolamo (M5S)

Camera 2018

Antonio Martino (FI)

Antonio Zennaro (M5S)

Andrea Colletti (M5S)

Daniele Del Grosso (M5S)

Carmela Grippa (M5S)

Gianluca Vacca (M5S)

Daniela Torto (M5S)

Valentina Corneli (M5S)

Fabio Berardini (M5S)

Gianfranco Rotondi (FI)

Camillo D'Alessandro (PD)

Stefania Pezzopane (PD)

Giuseppe Ercole Bellachioma (Lega)

Luigi D'Eramo (Lega)

Camera 2022