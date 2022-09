Fratelli d’Italia fa il pieno di voti anche a Abruzzo. Ma come il resto dell’Italia anche nella città di Pescara pesa l’astensionismo: hanno votato il 66,18% degli aventi diritto. Un dato che deve far riflettere. Per quanto concerne i risultati Guerino Testa, candidato della Meloni, raccoglie il 37,89% dei consensi nel Pescarese. Anche al Senato il primo partito risulta essere FdI con Guido Quintino Liris (45,03% ).

Per quanto concerne la nostra regione su 13 posti disponibili in base ai dati (ancora parziali) nove sono gli eletti abruzzesi sicuri. Fratelli d’Italia fa il pieno portando in parlamento due senatori e quattro deputati, con la leader Giorgia Meloni al 51% candidata nel collegio blindato dell’Aquila; due seggi andranno al Partito Democratico e uno alla Lega. Al Senato eletti con certezza per FdI l’assessore regionale a Bilancio e Personale Guido Liris, con il 48% dei consensi. Per il Pd eletto il segretario regionale Michele Fina. Per il quarto seggio da senatore la battaglia all’ultimo voto è tra la senatrice uscente del M5S Gabriella Di Girolamo, di Sulmona, e per Forza Italia il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Per quanto riguarda la Camera: nell’Uninominale L’Aquila-Teramo, eletta Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d’Italia, e poi Fabio Roscani, presidente nazionale dei giovani di FdI, e Rachele Silvestri, entrambi ‘paracadutati’ nella nostra regione. Come già detto in apertura eletto anche Guerino Testa (46%), pescarese, capogruppo di FdI in regione, che supera il rappresentante del centrosinistra, l’ex sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito (22%). La Lega elegge l’economista toscano Alberto Bagnai (45%). Per il centrosinistra eletto alla Camera Luciano D’Alfonso, senatore uscente e presidente della Commissione Finanze del Senato. Eletti anche la deputata uscente del M5S Daniela Torto e il senatore uscente Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, pescarese. Per l’ultimo posto sarebbe sfida all’ultimo voto tra Giulio Sottanelli, segretario regionale di Azione, e Stefania Di Padova per il Partito democratico. Per Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, le possibilità di elezione invece sono legate alla redistribuzione dei seggi a livello nazionale.