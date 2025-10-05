Frase del giorno

05 Ott, 2025
Trump dichiara guerra alla pasta italiana

Il presidente Usa annuncia dazi fino al 107%. Rischio rincari anche in Italia

Trump dichiara guerra alla pasta italiana

Oggi un chilo di pasta costa in media in Italia 1,84 euro, ed eventuali dazi imposti dagli Stati Uniti su tale prodotto simbolo del made in Italy rischiano di provocare effetti anche sui listini praticati nel nostro Paese. Lo afferma Assoutenti a seguito della notizia di nuovi dazi al 107% sulla pasta italiana annunciati dal governo Trump. Prendendo in esame le principali città italiane, oggi un chilo di pasta di semola di grano duro varia da una media di 2,15 euro di Pescara a una media di 1,33 euro di Palermo - analizza Assoutenti sulla base dei dati Mimit - Listini sopra i 2 euro/kg anche ad Ancona (2,08 euro), Cagliari (2,05 euro) e Firenze (2,03 euro). Roma è più costosa di Milano: un kg di pasta si attesta in media a 1,97 euro/kg, contro 1,79 euro/kg di Milano. In base ai dati Istat, rispetto a settembre 2021 oggi un kg di pasta costa in media in Italia il 24,2% in più - rileva Assoutenti - La guerra in Ucraina, la crisi delle materie prime unitamente al caro-energia ha portato al rialzo i costi di tale prodotto simbolo del nostro Paese. E i pericoli per i consumatori non sono finiti. "Una eventuale imposizione di dazi al 107% sulla pasta italiana rischia di determinare nuovi rincari anche sul nostro territorio - avverte il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso - Le esportazioni verso gli Usa crollerebbero portando a perdite per i produttori che, per recuperare i minori guadagni sul mercato Usa, potrebbero rialzare i listini al dettaglio sul mercato interno, con danni economici evidenti per le famiglie italiane".

PREZZI MEDI DELLA PASTA NELLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE (euro al chilo)

Ancona  2.08
Aosta 1.96
Bari 1.43
Bologna 1.88
Bolzano 1.93
Cagliari 2.05
Catanzaro 1.63
Firenze 2.03
Genova 1.92
Milano 1.79
Napoli 1.64
Palermo 1.33
Perugia 1.9
Pescara 2.15
Roma 1.97
Torino 1.79
Trento 1.74
Trieste 1.86
Venezia 1.93

Prezzo medio 1,84 al kg

Dati: elaborazione Assoutenti su dati Mimit

