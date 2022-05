Spoltore e Pescara in tv su Food Network

Food Network, canale di intrattenimento interamente dedicato al mondo del food, dedica una puntata alle specialità abruzzesi. Lo farà dalla macelleria Agricola fratelli Pompa di Villa Raspa. Questa sera, mercoledì 11 maggio, Chiara Maci, conduttrice del programma, farà conoscere all’Italia intera i prodotti che Gabriele Pompa, titolare dell’omonima macelleria, produce nella sua attività storica aperta al pubblico nel lontano 1950. In particolare, e non poteva essere altrimenti, si parlerà di arrosticini, prodotti artigianalmente da Gabriele e dal suo staff, proprio come faceva nonno Sabatino, fondatore dell’azienda, e poi da papà Ubaldo. Oggi la Macelleria Pompa è un punto di riferimento importante per quanto riguarda la valorizzazione dei prodotti tipici abruzzesi. L’appuntamento è per le ore 22 di mercoledì 11 maggio sul canale 33 del digitale terrestre (417 Sky). Domenica 15 maggio alle 9 ci sarà la replica. Ma non solo, nella puntata si parlerà anche di spaghetti alla chitarra, altra grande specialità abruzzese. La Maci sarà nel capoluogo adriatico alla "Chitarra antica", storico locale di riferimento per gli appassionati del genere, che sorge nel pieno centro della città.