Il Pastificio De Cecco in Germania per l’anniversario della Repubblica

Il Pastificio De Cecco ha festeggiato in Germania l’anniversario della Repubblica, a rappresentare il nostro Paese chiamato dall’Ambasciata italiana di Berlino. Gli oltre mille invitati intervenuti alla festa dei 77 anni della Repubblica, hanno così potuto gustare i prodotti della tradizionale cucina italiana preparati dagli chef della De Cecco e dell’Ambasciata. Alla Presenza di tutte le delegazioni dei paesi europei e del resto del mondo giovedì sera la cerimonia si è aperta con gli inni nazionali dell'Italia della Germania e di quello europeo. Erano presenti per la De Cecco il direttore social media e web Pasquale Galante e i rappresentanti della sede aziendale tedesca. Naturalmente, manco a dirlo, è stato molto apprezzato il menù con un’insalata di pasta realizzata con farfalle tricolore, fusilli alla Norma, con pesto rosso e mezze maniche alla Matriciana. Non occorre dire che ambasciatori, delegazioni diplomatiche, rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee si sono leccati i baffi che magari avranno chiesto pure il bis. Il pastificio De Cecco, terzo produttore mondiale e leader nel settore premium, vanta un ruolo importante nella diffusione della cultura culinaria italiana in Germania. Basti pensare che in quel paese, in poco più di dieci anni, il consumo di pasta è passato da una media di 2,9 kg a 10 kg all’anno.