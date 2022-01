Scuole aperte lunedì. Marsilio: “L’obiettivo degli screening è garantire la riapertura in sicurezza”

Continuano gli screening test della popolazione scolastica abruzzese (studenti, docenti, personale Ata) con lo scopo di isolare i positivi al virus e impedire la diffusione di focolai una volta rientrati nelle classi, lunedì 10 gennaio 2022. Al momento il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha deciso di non prendere decisione, attendendo gli esiti dei tamponi antigenici previsti nelle prossime 24 ore. Nella prima giornata, quella di ieri, venerdì 7 gennaio 2022, sono stati individuati decine di studenti, insegnanti e personale ATA positivo al virus. Inoltre anche i dati dei contagi, specie nell’area metropolitana di Chieti-Pescara destano un bel po di preoccupazione. Ma l’esponente di Fratelli d’Italia, in visita stamani al centro vaccinale di Pescina, dove sono in programma le attività di screening, ha dichiarato appunto che “l’obiettivo è quello di garantire la riapertura delle scuole in sicurezza”. Staremo, dunque, a vedere cosa succederà poiché anche altrove, in altre regioni italiane che come l’Abruzzo sono in zona gialla, non sono stati presi provvedimenti di chiusura.