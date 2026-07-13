Trasporto pubblico, TUA dà i numeri: "Bilancio 2025 in utile"

TUA S.p.A. chiude il bilancio d’esercizio 2025 in utile e consolida una traiettoria industriale fondata su tre leve: rinnovo della flotta, rafforzamento del ferro e crescita della qualità del servizio.

L’utile netto è pari a 104.724 euro. Il valore della produzione raggiunge 126,7 milioni di euro, in aumento rispetto ai 124,9 milioni del 2024. Crescono anche i ricavi da traffico, che arrivano a 22,9 milioni di euro, con un incremento di circa 1,8 milioni rispetto all’esercizio precedente. In miglioramento l’EBITDA, pari a 15,37 milioni di euro, rispetto ai 13,96 milioni del 2024, con un EBITDA margin del 12,54%.

Anche i ricavi da traffico ferroviario segnano una dinamica positiva: la componente ferro passa da 1,4 milioni di euro del 2024 a 2,16 milioni di euro nel 2025, con una crescita di circa 758mila euro.

Nel 2025 il servizio ferroviario TUA ha trasportato oltre 1,2 milioni di passeggeri. Dal mese di settembre è attivo il collegamento Lanciano-Pescara-Ancona, che nei primi quattro mesi ha registrato 15.000 passeggeri, con circa 200 viaggiatori per giornata di servizio.

“Il bilancio 2025 non racconta soltanto un’azienda in utile: racconta una TUA che sta cambiando pelle”, dichiara il presidente di TUA, Gabriele De Angelis. “Il dato sui treni è il più evidente: il valore del materiale rotabile ferroviario cresce di oltre 14 milioni di euro in un solo esercizio, il servizio ferroviario supera 1,2 milioni di passeggeri e il nuovo collegamento Lanciano-Pescara-Ancona dimostra che, quando si investe su mezzi moderni e servizi utili, il treno torna a essere una scelta concreta, competitiva e attrattiva”.

“Stiamo costruendo una TUA più moderna, sostenibile e solida”, prosegue De Angelis. “Cinque ETR 104 sono già in servizio; tra il 2020 e il 2026 sono stati acquistati nove treni e un locomotore, con l’età media della flotta destinata a scendere da 19,7 a circa 3,8 anni. Dal 2019 sono stati acquistati anche 398 autobus: età media scesa da 13,1 a 8,36 anni e diesel ridotti del 35%. Nel 2025, inoltre, sono stati appaltati oltre 20 milioni di euro di lavori ferroviari finanziati con fondi FSC”.

“Ma il rilancio del trasporto pubblico passa anche dalle persone”, conclude il presidente. “Tra il 2019 e il 2025 TUA ha effettuato 327 assunzioni tra operatori di esercizio e qualificati, impiegati, assuntori, macchinisti e capitreno: investimenti in competenze, occupazione e futuro”.

Nel corso del 2025 TUA ha garantito complessivamente oltre 31 milioni di chilometri di servizio, confermandosi come principale operatore della mobilità pubblica regionale. I servizi regolati dai contratti di servizio rappresentano quasi 30 milioni di chilometri: 29.015.146 per il trasporto automobilistico e 963.585 per quello ferroviario.

Il rafforzamento degli asset aziendali emerge anche dai valori patrimoniali: il valore netto degli autobus passa da 57,2 milioni a 70,5 milioni di euro, mentre quello dei treni passa da 33,2 milioni a 47,7 milioni di euro. Complessivamente, le immobilizzazioni materiali raggiungono 153,4 milioni di euro, in aumento rispetto ai 141,6 milioni del 2024.

Tra i fatti più rilevanti dell’anno figura l’entrata in esercizio della filovia “La Verde”, il collegamento Pescara-Montesilvano avviato l’11 settembre 2025 dopo il completamento delle verifiche tecniche, delle prove funzionali e del periodo di pre-esercizio previsto dalla normativa di settore. L’avvio del servizio rappresenta un passaggio importante nel percorso di integrazione tra gomma, ferro e sistemi di mobilità elettrica nell’area metropolitana.

Il 2025 segna anche un passaggio strategico per Sangritana Spa, società controllata da TUA e attiva principalmente nel trasporto merci su ferrovia attraverso la business unit Cargo. A seguito di una procedura ad evidenza pubblica, dal 7 novembre 2025 è entrato nella compagine sociale un partner industriale privato con una quota del 30%, mentre TUA mantiene il controllo della società con il 70%.

L’operazione, accompagnata dall’aumento di capitale, dall’approvazione dei patti parasociali e dal nuovo Statuto societario, punta a rafforzare la presenza del gruppo nel settore del trasporto ferroviario merci e a sviluppare una filiera logistica più competitiva.

Il bilancio conferma inoltre l’impegno di TUA sui temi della qualità, della sicurezza e della sostenibilità. L’azienda mantiene le certificazioni di qualità, ambiente e salute e sicurezza sul lavoro, mentre prosegue il percorso legato al bilancio di sostenibilità e alle iniziative per una mobilità a minore impatto ambientale.