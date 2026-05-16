Lunedì sciopero generale del trasporto pubblico

TUA informa che la Segreteria Provinciale USB Lavoro privato Chieti/Pescara e la Segreteria Provinciale L’Aquila/Teramo hanno comunicato l’adesione allo sciopero nazionale di 24 ORE proclamato per lunedì 18 maggio 2026, garantendo le fasce di garanzia come da L. 146/90 e successive modificazioni.

L’astensione dal servizio sarà articolata con le seguenti modalità:

Personale viaggiante : dalle ore 00:00 alle ore 06:00, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 e

dalle ore 21:00 alle ore 24:00.

Personale amministrativo, personale di terra, di officina e lavaggio : intero turno, nel rispetto delle norme vigenti con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali laddove

previsto..

Si precisa che per la TUA le fasce di garanzia del servizio all’utenza individuate nel CCAL aziendale sono:



PRIMA FASCIA: dalle ore 5:30 sino alle ore 8:30



SECONDA FASCIA: dalle ore 13:00 sino alle ore 16:00.

Inoltre, a causa delle modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata.