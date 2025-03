Tragedia sfiorata nella notte dentro compattatore dei rifiuti

Tragedia sfiorata questa notte a Pescara dove un uomo è stato recuperato e salvato dagli operatori di Ambiente dentro a un compattatore dei rifiuti. Secondo quanto riferito il protagonista di questa incredibile storia stava dormendo dentro a un cassonetto, in via Teramo, e da lì è stato scaricato nel compattatore per cui rischiava di finire nel meccanismo del mezzo e poi in discarica.