Tragedia fiume Avello. Il medico: “Ipotermia e annegamento”

Sono state resse note le cause della morte del vigile del fuoco 42enne, Nico Civitella, precipitato durante un’escursione il 30 aprile scorso in una forra del fiume Avello in località Pennapiedimonte. Secondo l’anatomopatologo, che ha effettuato l’autopsia, il decesso del giovane pompiere è dipeso da una combinazione di ipotermia e annegamento mentre non rilevanti sarebbero le ferite provocate dalla caduta. Domani, intanto, verranno effettuati gli stessi esami sul corpo di Emanuele Capone, deceduto insieme all’amico e collega, nella medesima circostanza. Nel frattempo la procura di Chieti ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.