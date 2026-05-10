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Tragedia all’alba a Pescara: diciottenne trovato senza vita in via Volta

L'allarme è stato lanciato intorno alle 5

Tragedia all’alba a Pescara: diciottenne trovato senza vita in via Volta

Una domenica mattina tinta di nero per la città di Pescara. Il corpo senza vita di un ragazzo di soli 18 anni è stato rinvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, 10 maggio, in via Volta. L'allarme è scattato intorno alle 5:00 del mattino, quando è arrivata una chiamata d'emergenza alla centrale operativa. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza della Life, ma la situazione è apparsa subito disperata. Il giovane era riverso a terra in strada, a pochi metri dalla sua motocicletta. Nonostante i sanitari abbiano messo in atto tutte le manovre di rianimazione previste dal protocollo, per il diciottenne non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha dovuto constatarne il decesso sul posto.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti gli agenti della Questura di Pescara, incaricati di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dei fatti. Sebbene inizialmente fossero state vagliate diverse ipotesi, i primi accertamenti sembrano convergere verso la pista dell'incidente stradale. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di fare piena luce sugli ultimi istanti di vita del giovane e restituire risposte a una famiglia e amici sconvolti dal dolore.

Tags: Pescara incidente

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