Incidente in viale Regina Margherita. Ferito un operaio

Momenti di paura, poco fa, in viale Regina Margherita per un incidente occorso ad un operaio impegnato nella potatura degli alberi. Incerta la dinamica dei fatti ma sembrerebbe che l’uomo sia rimasto ferito o in seguito ad una caduta oppure perché colpito da un ramo o da altro a cui non abbiamo avuto modo di assistere né appurare attraverso i presenti. Sul posto, oltre ai vigili di Pescara, anche gli agenti della squadra mobile e l’ambulanza del 118 per le cure all’uomo che, per fortuna, non è in gravi condizioni.





****Notizia in aggiornamento****