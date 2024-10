Tragico incidente a Pescara: donna muore a 50 anni, donati gli organi

Un gesto di grande generosità in un momento di profondo dolore. La famiglia di una donna di 50 anni, originaria di Scapoli (Isernia), ha acconsentito alla donazione degli organi dopo il decesso avvenuto ieri all'Ospedale di Pescara.

La donna era stata investita da un'auto venerdì sera e, nonostante l'immediato intervento del 118 e il trasporto d'urgenza in Pronto Soccorso, e le cure intensiva profuse per la donna, le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Nonostante il tragico epilogo, la storia di questa donna ha dato vita a una nuova speranza per altri pazienti in attesa di trapianto. Grazie al consenso della famiglia, il cuore, il fegato, i reni e le cornee sono stati donati.

L'equipe medica della Rianimazione, diretta dalla dr.ssa Rosa Maria Zocaro, ha coordinato il percorso di donazione, dall'accertamento di morte cerebrale fino al trasporto in sala operatoria per il prelievo degli organi, effettuato in collaborazione con l’equipe di Sala operatoria diretta dal dr. Vincenzo Gargano, che ha proceduto all'espianto.

Il cuore è stato trasportato a Napoli, il fegato a Padova. I reni e le cornee, invece, sono stati inviati all'Aquila.

Il Direttore Generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la grave perdita. Ha inoltre ringraziato il personale sanitario per l'impegno profuso nel tentativo di salvare la vita alla donna e per aver garantito la buona riuscita di tutte le attività legate alla donazione degli organi.