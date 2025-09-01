“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Tragedia ai Colli. Muore colpito dall’albero che stava potando
L’incidente nell’abitazione di un parente. Inutili i soccorsi del 118
A Pescara un uomo è morto dopo che un albero che stava potando gli è caduto addosso. L’incidente è avvenuto nella casa di un parente ed a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 intervenuti nel giardino di un’abitazione ai Colli. Per gli accertamenti del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto è al lavoro la polizia, intervenuta con la squadra volante. Seguiranno aggiornamenti.