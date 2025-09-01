Frase del giorno

01 Set, 2025
Tragedia ai Colli. Muore colpito dall’albero che stava potando

L’incidente nell’abitazione di un parente. Inutili i soccorsi del 118

A Pescara un uomo è morto dopo che un albero che stava potando gli è caduto addosso. L’incidente è avvenuto nella casa di un parente ed a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 intervenuti nel giardino di un’abitazione ai Colli. Per gli accertamenti del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto è al lavoro la polizia, intervenuta con la squadra volante. Seguiranno aggiornamenti.

Tags: Morto colli ultime notizie pescara albero

