Un'altra giovane vita spezzata sulla strada. Francavilla al Mare piange un ragazzo di 19 anni, di origine dominicana ma residente nella cittadina rivierasca, morto la scorsa notte a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, il sinistro si è verificato intorno alle 22:30 di ieri sera in via Paolucci, nel centro cittadino. Il 19enne stava percorrendo la strada a bordo del proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente contro un palo di cemento.

L'impatto è stato fatale. Nonostante i soccorsi siano scattati immediatamente, per il giovane non c'è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo lo schianto . Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i militari dell'Arma per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, per capire se a causare la perdita di controllo siano stati un malore, un ostacolo improvviso o un errore di guida.