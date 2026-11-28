“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Tragedia a Francavilla al Mare: 19enne perde la vita in uno schianto contro un palo
L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Paolucci. Il giovane, residente in città, viaggiava a bordo di uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo
Un'altra giovane vita spezzata sulla strada. Francavilla al Mare piange un ragazzo di 19 anni, di origine dominicana ma residente nella cittadina rivierasca, morto la scorsa notte a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale.
Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, il sinistro si è verificato intorno alle 22:30 di ieri sera in via Paolucci, nel centro cittadino. Il 19enne stava percorrendo la strada a bordo del proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente contro un palo di cemento.
L'impatto è stato fatale. Nonostante i soccorsi siano scattati immediatamente, per il giovane non c'è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo lo schianto . Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i militari dell'Arma per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, per capire se a causare la perdita di controllo siano stati un malore, un ostacolo improvviso o un errore di guida.