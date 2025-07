Muore per salvare dall’annegamento un bambino

Una tragedia si è consumata sulla spiaggia libera di Francavilla al Mare dove un 55enne ha perso la vita dopo aver aiutato due bambini in difficoltà tra le onde. La vittima è originaria di Crecchio e la notizia della sua scomparsa sta facendo il giro del web. Secondo una prima ricostruzione il suo cuore non ha retto allo sforzo per contrastare la corrente dove si era tuffato per soccorrere un ragazzino di circa 10 anni, trascinato lontano dalla riva. Erano in due, cugini, in acqua e l’uomo non ha esitato a nuotare tra le onde per salvarli. Anche i bagnini dei lidi confinanti sono arrivati in acqua per prestare soccorso ma per il 55enen era già troppo tardi: privo di sensi in mezzo al mare. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati in spiaggia prima dal personale di salvataggio poi dai sanitari del 118. Sul posto anche la delegazione di spiaggia della Capitaneria di porto e i Carabinieri. Ora il suo corpo è stato portato all'obitorio di Chieti a disposizione della magistratura.