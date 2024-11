Tragedia sul lavoro, 48enne muore colpito da una trave

Un uomo di 48 anni, E.F., é morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Villavallelonga mentre stava aiutando un familiare a sistemare una stanza in una abitazione privata come riportato dai media. L’uomo è stato colpito da una trave di legno di una carrucola artigianale che lo ha colpito in testa e ha perso i sensi. Inutile l’intervento dei soccorsi giunti immediatamente sul posto: l’uomo era deceduto. I carabinieri della compagnia di Avezzano hanno posto sotto sequestro il cantiere per ulteriori accertamenti.