Tragedia Rigopiano, alla sbarra anche i dirigenti della Regione

La Corte di Cassazione si è pronunciata. Gli ermellini hanno accolto in parte le richieste dell’accusa rispondendo un nuovo processo per sei dirigenti della Regione Abruzzo. Nello specifico é stata valutata l’assenza del piano valanghe. Confermata la condanna in via definitiva per l’ex prefetto Francesco Provolo a un anno e otto mesi mentre le pene degli altri condannati saranno da ricalcolare nel processo di appello bis. Ricordiamo che il 18 gennaio 2017 morirono tra le macerie e la neve dell’hotel Rigopiano di Farindola 29 dei 41 ospiti del resort di lusso travolto da una valanga distaccatasi dalla montagna sul versante Adriatico del Gran Sasso. Il legale dei familiari delle vittime Romolo Rebola ha dichiarato che la sentenza apre scenari nuovi, anche dal punto di vista risarcitorio, probabilmente anche nei confronti del nostro ente regionale. Ma rifiuta la parola soddisfazione, perché la soddisfazione significherebbe vendetta e non che quella strada, che portava all’hotel Rigopiano, fosse stata aperta alla neve dalla turbina e, quindi, avrebbe portato alla salvezza delle ventinove vittime. Ovviamente continueremo a seguire gli sviluppi giudiziari di questa vicenda che ha tenuto col fiato sospeso migliaia di abruzzesi e non.