Disastro Hotel Rigopiano, la Cassazione sentenzia il 3 dicembre

E’ stata rinviata al 3 dicembre la sentenza della Corte di Cassazione sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola, travolto da una valanga il 18 gennaio del 2017. Le vittime furono 29, 11 i sopravvissuti estratti vivi da tonnellate di macerie e neve. Ricordiamo che questo processo difficile si vertici della nostra pubblica amministrazione arriva al terzo grado di giudizio dopo che, in Appello, i giudici de L’Aquila avevano pronunciato 8 condanne e 22 assoluzioni. Nella giornata di ieri hanno preso le parole gli avvocati difensori degli imputati. Il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, Giuseppe Riccardi, nella sua requisitoria di ieri ha chiesto – tra l’altro – l’annullamento delle assoluzioni di sei persone che all’epoca ricoprivano funzioni dirigenziali nell’ambito della Regione Abruzzo e un appello bis per l’allora prefetto di Pescara, per valutare altre accuse. Ovviamente seguiremo gli sviluppi di questa vicenda nell’interesse dei nostri lettori.