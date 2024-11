Rigopiano, chiesta revoca delle assoluzioni

La Procura Generale della Corte di Cassazione, nel processo sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano, ha chiesto l’annullamento delle assoluzioni quindi un nuovo processo per sei dirigenti della Regione Abruzzo. Inoltre è stato chiesto un appello bis per l’allora prefetto della Provincia di Pescara, per valutare altre accuse.

Ricordiamo che l’Hotel Rigopiano di Farindola fu travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga e sotto le macerie morirono per asfissia, lesioni e altro 29 persone. Soltanto 11 ospiti del resort di lusso vennero estratti vivi. Per la Procura Generale della Corte di Cassazione “l’ordinanza di sgombero dell’Hotel Rigopiano, se assunta, avrebbe evidentemente evitato l’evento dannoso”.

Domani, venerdì 29 novembre 2024, e’ atteso il verdetto dei giudici ermellini .