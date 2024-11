Oggi la Cassazione dirà se a Rigopiano é stata fatta giustizia

É iniziata l’udienza in Corte di Cassazione sul disastro dell’Hotel Rigopiano di Farindola in cui, il 18 gennaio 2017, persero la vita ventinove ospiti del resort di lusso travolto da una valanga distaccatasi, a seguito di un terremoto, dalle pendici della montagna sul versante orientale del Gran Sasso. Per quella tragedia che sconvolse tutto il Paese sono state condannate in appello cinque persone: l’ex prefetto della provincia di Pescara, un suo collaboratore, due dirigenti della Provincia di Pescara, un tecnico del comune di Farindola. Confermate le altrecondanne del primo grado, ventidue invece le assoluzioni. I familiari delle vittime e gli undici sopravvissuti estratti dalle macerie grazie ad un super lavoro dei vigili del fuoco e del reparto Usar, specializzato nelle operazioni di ricerca delle persone, ritengono che nei precedenti gradi di giudizio non sia stata fatta giustizia. Ed è per tale ragione che, attraverso i loro legali, si sono rivolti ai giudici della suprema corte. Tra poco conosceremo il verdetto degli ermellini.