Tornano i voli per Milano, cessano quelli per Bergamo

Non sappiamo se si tratti di una buona notizia oppure no per l'Aeroporto d’Abruzzo, da tempo in crisi di collegamenti e di traffico passeggeri. Dal 30 marzo 2025 sarà possibile volare per Milano Malpensa ma dal giorno precedente, dal 29 marzo 2025, non ci sarà più la tratta Pescara-Bergamo Orio al Serio. I collegamenti con Milano Malpensa saranno effettuati da Ryanair una volta al giorno tutti i giorni, e uno ulteriore sarà attivo dal 1° giugno. I prezzi andranno dai 30 euro ai 70 euro.