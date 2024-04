In attesa dei voli intercontinentali ecco le 17 mete collegate con l’aeroporto d’Abruzzo

Nei mesi scorsi erano stati annunciati voli internazionali con l’allungamento della pista dell’aeroporto internazionale d’Abruzzo “Liberi”. Ma in attesa che questa opportunità diventi realtà ecco, di seguito, i collegamenti estivi da Pescara verso 17 mete nazionali ed europee.



Con Ryanair si vola su Catania, Milano Bergamo Orio al Serio, Trapani, Malta, Cracovia, Londra Stansted, Praga, Bucarest, Barcellona Girona, Düsseldorf, Francoforte Hahn, Memmingen, Bruxelles Charleroi, Alghero e Torino.

Mentre con Wizzair il collegamento è con Tirana, e Lussemburgo con Luxair.

Secondo i dati forniti dalla Saga il 2023 si è chiuso con un numero record di ben 872.701 viaggiatori, in aumento rispetto al 2022, del 21.9 per cento. I primi 3 mesi del 2024 sono più o meno in linea con lo stesso periodo del 2023, con 128.089 passeggeri, in lieve flessione rispetto ai circa 131 mila passeggeri del 2023, ma il mese di marzo 2024 si è chiuso con 51.255 passeggeri, in aumento rispetto allo stesso mese del 2023 del 2,7 per cento.