Torna il collegamento di Abruzzo Airport con Francoforte Hahn

Torna il collegamento da e per Francoforte Hahn. A partire dal 30 ottobre ripartono i voli che connettono Abruzzo Airport con la città della Renania. Durante la stagione estiva, iniziata a fine marzo e che si concluderà il 29 ottobre, il collegamento non era stato operato. La compagnia Ryanair ha ora riattivato la rotta che verrà effettuata per due giorni a settimana. “Siamo davvero molto soddisfatti di questo ritorno - afferma il presidente della Saga, Vittorio Catone -. Il collegamento con Francoforte Hahn è uno dei più storici di Abruzzo Airport nell’ambito del mercato tedesco, che è molto importante per il nostro scalo. Durante l’estate, con il vettore abbiamo ritenuto opportuno introdurre una seconda destinazione con la Germania, ovvero Memmingen che si è affiancata all’altra storica della Germania, ossia Düsseldorf operata nella summer. Ora con la winter si ritorna a una destinazione che è sempre stata molto utilizzata, anche in termini di incoming, e siamo certi che i passeggeri apprezzeranno questa

riattivazione”.



Il venerdì si parte da Pescara alle 12:15 con arrivo alle 14:05, e la domenica alle 18:25 con arrivo in Germania alle 20:15. Da Francoforte Hahn il decollo è fissato il venerdì alle 14:30 con arrivo alle 16:15, mentre la domenica alle 20:40 con atterraggio a Pescara alle 22:25. I voli sono già in vendita sul sito della compagnia.