Cinque nuovi voli Ryanair dall'aeroporto d'Abruzzo

Le tanto annunciate nuove rotte dall’Aeroporto d’Abruzzo sono le seguenti: Milano Malpensa, Valencia, Cagliari, Kaunas in Lituania e Breslavia in Polonia. I voli saranno gestiti dalla compagnia low cost RyanAir che già ha diversi collegamenti internazionali dallo scalo aereo di Pescara. I voli esistenti sono quelli verso Alghero, Barcellona (Girona), Bruxelles (Charleroi), Bucarest, Catania, Cracovia, Dusseldorf, Francoforte, Londra, Malta, Memmingen, Milano Bergamo, Praga, Torino, Trapani-Marsala.

Intanto sono in corso i lavori di allungamento della pista dell’aeroporto per poter ospitare altri vettori aerei, per i viaggi intercontinentali. Ma è chiaro che si deve fare di più, soprattutto sotto il fronte dei servizi che mancano oggi e non sono adeguati per ospitare il traffico turistico contemporaneo.