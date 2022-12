Terzo ‘Ko’ consecutivo per il Delfino

Tutto sommato le due reti che il Taranto ha rifilato al Pescara allo stadio Adriatico Cornacchia, dopo la netta sconfitta subita dal Catanzaro, erano da mettere nel conto. Infatti una volta svanita la possibilità di agganciare i calabresi in vetta alla classifica, ai biancoazzurri, a meno di clamorose sorprese, non resta altro che sperare nei play off per accedere alla serie superiore. Dopo ben tre sconfitte consecutive, quella odierna, quella a Francavilla Fontana per 3 a 2 e la debacle col Catanzaro per 3 a 0, nessuna meraviglia se in alcuni titolari del Pescara siano venuti meno quegli stimoli necessari per continuare a giocare le prossime gare con la giusta concentrazione. In questo momento critico diventa fondamentale sia il ruolo di Mister Colombo che all’interno della rosa a sua disposizione, deve individuare le alternative a quei giocatori che psicologicamente sono risultati stanchi e sia il ruolo della Società che eventualmente potrebbe rifornirsi di valide alternative nel mercato di gennaio.

PESCARA (4-3-2-1): Plizzari 6; Cancellotti 5; Brosco 5; Ingrosso 5; Crescenzi 5 (dal 17’ s.t. Milani 6); Kraja 4; Palmiero 5; Aloi 5 (dal 1’ s.t. Kolaj 5); Desogus 5 (dal 1’ s.t. Delle Monache 5,5); Cuppone 5 (dal 22’ s.t. Gyabuaa 5); Lescano 5 (dal 1’ s.t. Vergani 5). A disposizione: Sommariva, D’Aniello, D’Aloia, De Marino, Boben, Crecco, Tupta, Saccani, Germinario. Allenatore Colombo

TARANTO (3-4-1-2): Vannucchi 6; Manetta 7; Antonini 7; Evangelisti 6; Formiconi 6,5; Mastromonaco 6 (dal 31’ s,t, Brandi s.v.); Labriola 6,5 (dal 34’ s.t. Romano s.v.), Provenzano 6,5 (dal 1’ s.t. Mazza 6); Ferrara 6,5; Guida 6,5 (dal 38’ s.t. La Monica s.v.); Tommasini 7. A disposizione: Loliva, Caputo, Granata, Maiorino, Sakoa, Vona. Allenatore Capuano

MARCATORI Manetta (T) al 33’, Tommasini (T) al 46’ p.t.

ARBITRO Kumara di Verona .



PRIMO TEMPO

16′ Desogus: destro da vicino. Palla in corner.

Al 19 Kraja ci prova col destro dalla distanza, ma il suo tiro finisce fuori.

Al 34′ Dopo un tiro da fermo calciato da Antonini la palla finisce a Manetta che di testa infila la porta difesa da Plizzari.

Al 36′ Desogus da buona posizione non riesce a centrare il bersaglio con un colpo di testa.

Al 45′ Il Taranto porta a due le reti segnate al Pescara con Tommasini che di testa insacca.

Termina 0-2 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Entrano in campo Kolaj, Vergani e Delle Monache al posto di Aloi, Desogus e Lescano.

Al 19′ il Pescara resta in 10 per l’espulsione di Kraja per doppio cartellino giallo.

Al 21′ Con l’entrata di Gyabuaa per Cuppone Colombo esaurisce le sostituzioni.

Al 35′ Palmiero si infortuna dopo uno scontro con un giocatore tarantino ed il Pescara resta in 9

Finisce 0-2